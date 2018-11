Machen sich jetzt auch bei Dagi Bee (24) die ersten Muttergefühle bemerkbar? Vor einigen Wochen brachte ihre YouTube-Kollegin Bibi Claßen (25) ihren Sohn zur Welt. Die Social-Media-Queen genießt seitdem ihren neuen Alltag in vollen Zügen und lässt ihre Community an ihrem Elternglück teilhaben. Auch Dagi ist angesichts der knuffigen Baby-Pics einfach hin und weg. "Also das ist wirklich ein Riesenschritt. So ein Baby ist eben noch einmal ein ganz anderes Level von einer Beziehung. Ich kann es kaum erwarten, wenn es bei mir so weit ist. Aber das dauert noch", erklärt sie im Promiflash-Interview beim Bambi 2018.

Instagram / bibisbeautypalace; AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de