Auch andere Promidamen teilen Herzogin Kates (36) Modegeschmack. Die Frau von Prinz William (36) gilt seit Jahren als die Fashionista am britischen Hof. Auf neuen Aufnahmen der königlichen Familie machte sie ihrem Ruf in einem blauen Pünktchenkleid vor Kurzem mal wieder alle Ehre. Wirft man einen Blick auf die Garderobe anderer berühmter Frauen, wird deutlich: Kate ist nicht die Einzige, die bei diesem hübschen Sommerdress nicht Nein sagen konnte. Auch Star Wars Schauspielerin Daisy Ridley (26) zeigte sich bereits in dem schicken Teil. Die ehemalige Suits-Kollegin von Kates Schwippschwägerin Herzogin Meghan (37), Abigail Spencer (37), trug es sogar auf der Royal Wedding im Mai.

