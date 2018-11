Demi Lovato (26) und Selena Gomez (26) sind schon seit Ewigkeiten Freundinnen – ist es damit jetzt plötzlich vorbei? Anlass der Spekulationen ist ein kryptischer Twitter-Post, in dem Demi eine klare Ansage machte: "Wahre Freunde führen keine Interviews, nachdem man eine Überdosis hatte." Meint sie damit Sel? Im September hatte die Schauspielerin immerhin gegenüber Elle erklärt: "Alles, was ich dazu sage, ist: Ich habe mich persönlich mit ihr in Verbindung gesetzt. Ich habe das nicht in die Öffentlichkeit getragen. Das wollte ich nicht." Nun ging Demi einen Schritt, der für ihre Community klare Worte spricht. Sie entfolgte Selena auf Instagram.

