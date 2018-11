Jens Büchners älteste Tochter Jenny nimmt Abschied von ihrem Vater. Am Samstagabend veröffentlichte das Management des Goodbye Deutschland-Auswanderers die traurige Nachricht: Nach einer kurzen, schweren Krankheit ist der 49-Jährige im Kreise seiner Liebsten verstorben. Nicht nur die Fans des Malle-Unikats sind von seinem Tod erschüttert, besonders Jens' Familie befindet sich in tiefer Trauer. Nur kurz nach dem Ableben des TV-Stars meldete sich jetzt seine Tochter Jenny auf Instagram zu Wort. Neben ein Foto, das sie und ihren Vater am Strand zeigt, schrieb sie: "Ich werde dich immer lieben, Papa."

