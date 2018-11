Offenbar scheint Jake Paul (21) schon die Einsamkeit zu packen. Erst Anfang November hatte der YouTube-Star nach gut anderthalb Jahren Beziehung das Liebesaus mit Erika Costell bekannt gegeben. Jetzt ist er darüber anscheinend schon hinweg, denn der 21-Jährige soll seinen sehnlichsten Wunsch zu Weihnachten offenbart haben – und den kann man nicht so einfach im Laden kaufen: Ganz oben auf Jakes Wunschliste steht nichts außer einer neuen Beziehung.

Dabei habe er eine klare Vorstellung davon, was er von einer neuen Freundin erwartet. Ein Insider aus dem Umfeld des Social-Media-Stars verriet Hollywood Life: "Er will etwas Bedeutendes, etwas, das mehr ist als nur ein zufälliges Abenteuer." Es falle ihm schwer, jemanden kennenzulernen, weil er ständig im Rampenlicht stehe. Doch er wünsche sich eine Frau an seiner Seite, die ihn wirklich kennenlernen will: "Er hätte gern, dass die Dinge auf etwas zusteuern und etwas bedeuten. Er hätte gern jemanden, der sein wahres Ich kennenlernt."

In einer emotionalen Stellungnahme auf Twitter hatte Jake seine Trennung von der 26-jährigen Schönheit bekannt. Die beiden Social-Media-Stars ließen ihre Fans in zahlreichen Posts an ihrer Liebesgeschichte teilhaben.

Instagram / jakepaul Erika Costell und Jake Paul im Mai 2018

Anzeige

Rich Fury / Getty Images Jake Paul, YouTuber

Anzeige

Instagram / jakepaul Erika Costell und Jake Paul, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de