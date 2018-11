Jens Büchner (✝49) durfte kurz vor seinem Tod noch einen letzten Moment der Freude erleben! Ehe der Goodbye Deutschland-Star in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca im Kreise seiner Liebsten an Lungenkrebs starb, hatte der leidenschaftliche Schlagersänger in dieser schweren Zeit tatsächlich noch ein neues Familienmitglied begrüßen dürfen: Seine Tochter Jenny machte den TV-Star nur zehn Tage vor seinem Abschied zum zweiten Mal zum Opa, wie sie auf Instagram zeigte.

