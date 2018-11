Es könnte jeden Moment so weit sein! Inci Elena Sencer (25) ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. Töchterchen Neyla Sophie macht sich im Bauch ihrer Mama schon jetzt bemerkbar. Auf Instagram gesteht die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt: "Gestern hatte ich ein paar Übungswehen. Ich dachte: Oh oh, nein nein nein nein, du darfst jetzt noch nicht kommen. Warte noch zwei Wochen, Mäuschen." Damit das nicht wieder geschieht, muss sich die BFF von Clea-Lacy Juhn (27) besonders schonen.

Instagram / inci.sencer Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de