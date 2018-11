Im Mai ließ Bibi Claßen (25) eine Bombe platzen: Das erste Kind der YouTuberin war auf dem Weg. Diese News brachte unzählige Follower aus dem Häuschen – und dazu gehörte auch ihre Netz-Kollegin Dagi Bee! "Gratuliert hab ich ihr direkt per WhatsApp und war total geflasht und wir haben auch direkt geschrieben, in welchem Monat sie ist. Ich freue mich riesig für die beiden", offenbarte die "Diss"-Interpretin im Promiflash-Interview beim Bambi 2018 in Berlin.

Hannes Magerstaedt / Mathis Wienand / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de