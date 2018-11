Aktuell spielt Claire Foy (34) in der Romanverfilmung "Verschwörung" die tätowierte Hackerin Lisbeth Salander. Der Streifen ist eine Fortsetzung der Millennium-Trilogie von dem schwedischen Autor Stieg Larsson. Mit ihrer toughen Art kann es Lisbeth locker mit einer anderen Actionfigur aufnehmen: James Bond – das finden zumindest viele Filmkritiker. Was sagt die "The Crown"-Darstellerin zu diesem Vergleich? "Sie muss nicht James Bond sein – sie ist Lisbeth Salander und das reicht. Man sollte nicht versuchen, etwas aus ihr zu machen, was sie nicht sein muss", erklärte sie gegenüber Promiflash.

