Werden die letzten Tage von Jens Büchner (✝49) etwa im Fernsehen gezeigt? Der beliebte Mallorca-Auswanderer ließ sich bis zuletzt von einem Goodbye Deutschland-Kamerateam begleiten. Sogar in der Klinik in Palma soll noch gedreht worden sein. Doch was mit dem Material geschieht, ist offenbar noch nicht klar. Gegenüber Bild äußerte sich jetzt ein Sprecher des Sender Vox dazu: "Ob und wann eine ‘Goodbye Deutschland’-Sonderausgabe ausgestrahlt wird, werden wir in Absprache mit seiner Familie entscheiden. Wenn Danni Büchner es möchte, bleiben wir weiter mit ihr und den Kindern in Kontakt."

