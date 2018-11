In diesem Jahr nahm sie an der Show Sing meinen Song teil – eine TV-Premiere war es für die Hamburgerin allerdings nicht: Bei dem süßen Mädchen handelt es sich um keine Geringere als Leslie Clio (32)! Vor einigen Jahren ist die heutige Sängerin in der Sendung "Dingsda" zu sehen gewesen, wo Kids prominenten Gästen komplizierte Begriffe erklären sollen. Kürzlich war die "Told You So"-Interpretin wieder in dem Format zu Gast und erinnerte sich im ARD-Interview daran, wie sie es als Dreikäsehoch ins Fernsehen schaffte: "Da wurde einfach geschaut, welches Kind brüllt am lautesten und ist ‘entertaining’ und da war ich wohl sehr am Start und so kam es, dass ich ‘Dingsda’-Kind wurde."

ARD/"Dingsda" Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de