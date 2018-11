Endlich sind solche gemeinsamen Familienabende kein Hexenwerk mehr! Vor wenigen Wochen wanderte Iris Klein (51) zusammen mit ihrem Mann Peter nach Mallorca aus. Damit wohnt sie jetzt in unmittelbarer Nähe zu Tochter Daniela (32), Schwiegersohn Lucas (51) und Enkelin Sophia (3)! Die neue Nachbarschaft genießt die Rasselbande jetzt in vollen Zügen, wie eine Instagram-Story der Katze bewies: Harmonisch vereint verbrachten Oma, Mama und Tochter einen Abend am Herd – und bekochten ihre Männer!

