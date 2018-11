Für Aaron Carter (30) könnte es aktuell nicht besser laufen! In den letzten Jahren hatte der ehemalige Teenie-Star hauptsächlich mit seiner Drogensucht für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile hat der US-Amerikaner sein Leben aber wieder im Griff: Ein Entzug half ihm, wieder in geregelte Bahnen zu finden. Wie gut es ihm aktuell geht, zeigt der Blondschopf seinen Fans immer wieder mit positiven Social-Media-Posts. Jetzt überraschte Aaaron aber mit einer wahren Hammer-News: Er und seine Freundin Lina Valentina werden bald zum ersten Mal Eltern!

Bereits in den vergangenen Wochen hielt der 30-Jährige mit seinem Wunsch, endlich Papa zu werden, nicht hinterm Berg. Jetzt haben Aaron und seine Liebste nach nur wenigen Monaten Beziehung offensichtlich allen Grund zur Freude. Auf Twitter schrieb der jüngere Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter (38) überglücklich: "Ich bin an so einem glücklichen Punkt – mental, körperlich und emotional. Ich habe endlich mein erstes Haus gekauft, ich werde meiner Freundin bald einen Antrag machen und wir könnten tatsächlich in freudiger Erwartung sein..." Seine vor Optimismus sprudelnden Worte versah Aaron außerdem mit zwei Emojis: einer Prinzessin und einem Prinzen.

Das Geschlecht seines Sprösslings will der Musiker offensichtlich noch nicht ausplaudern. Ob sich seine Follower aber schon bald über weitere Baby-Details freuen dürfen? Wie sehr er sich auf seinen Nachwuchs freut, macht der "Fool's Gold"-Interpret mit seinem Happy-Post auf jeden Fall schon jetzt klar.

Instagram / https://www.instagram.com/p/BnXPoJzBUpM/?taken-by=lina_valentina Lina Valentina und Aaron Carter im September 2018

Getty Images / Frazer Harrison Nick und Aaron Carter bei der "Across The Hall"-Premiere 2006

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Lina Valentina

