Große Wiedersehensfreude bei Philipp Plein (40) und seinem Sohn Romeo Prince! Seit fast vier Jahren haben sich die beiden nicht mehr gesehen, denn 2014 zog der Kleine mit seiner Mama Fernanda nach Brasilien. Doch am vergangenen Dienstag konnte der Mode-Schöpfer den mittlerweile fünfjährigen Jungen endlich wieder in die Arme schließen. "Wir haben Jahre mit Rechtsstreits verschwendet, anstatt unserem Sohn das zu geben, was er wirklich verdient – eine Mutter und einen Vater", kommentierte der Fashion-Designer das Instragam-Video der rührenden Reunion.

Instagram / philippplein Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de