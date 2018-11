Wenigstens um Geld muss sich Daniela Büchner (40) erst einmal nicht sorgen. Am vergangenen Wochenende verstarb ihr Mann Jens Büchner (✝49) nach kurzem, aber schwerem Kampf an Lungenkrebs. Wie die Bild berichtet, hinterlässt der Partysänger zwar kein riesiges Vermögen – seine Familie ist jedoch rund ein Jahr lang finanziell abgesichert. Auftritte am Ballermann, seine Dschungelcamp-Teilnahme und Das Sommerhaus der Stars, bei dem er in diesem Jahr mit seiner Danni mitmachte, haben vorerst genug Geld abgeworfen.

