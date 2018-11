Florian David Fitz ist 44 Jahre alt geworden – für Matthias Schweighöfer (37) Grund genug, seinen Best Buddy öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren – und das splitterfasernackt! Doch nicht nur der stets gut gelaunte Blondschopf entblößt auf seinem Social Media-Schnappschuss seinen Astralkörper. Auch Florian ist völlig unbekleidet zu sehen. Wenn das mal nicht der freizügigsten Glückwunsch an seinem Ehrentag gewesen ist…

Im Adamskostüm verbrachten die Bros einen offenbar sehr lustigen Tag an einen See – der auf einem Foto festgehalten wurde. Während Matthias freudestrahlend in die Kamera lächelt, überzeugt Florian (44) mit seiner durchaus vorzeigbaren Rückenansicht. "Happy Birthday, alter Mann. Endlich 52. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du siehst top aus", schreibt Matthias scherzhaft zu seinem Instagram-Post.

Bei den Fans kommt dieser blanke B-Day-Gruß an! "Euer Ernst?", amüsiert sich ein User unter dem Beitrag. "Ich schmeiß mich weg", lacht ein weiterer. Wie findet ihr das Foto? Stimmt ab!

Ukas,Michael / ActionPress Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer bei der Kino-Tour zu "Der geilste Tag"

Instagram / matthiasschweighoefer Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, Schauspieler

