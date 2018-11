Claire Foy (34) weiß in fast jeder Rolle zu begeistern! Für ihre Performance als Queen Elizabeth II. (92) in "The Crown" erhielt die Schauspielerin sogar einen Emmy. Ab dem 22. November macht die Britin sicherlich auch als Lisbeth Salander in "Verschwörung" eine gute Figur. Doch für welche der beiden Charaktere brauchte sie länger in der Maske? "Das kommt ganz drauf an. Wenn man die Tattoos in einer Szene brauchte, dann dauerte Lisbeth länger", verriet Claire gegenüber Promiflash.

