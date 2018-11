Diese Girls kommen ihrem Traum ein Stückchen näher! Seit Mittwochabend sucht Moderations-Schönheit Sylvie Meis (40) in ihrer ersten eigenen TV-Show Sylvies Dessous Models ein neues Aushängeschild für ihr Wäsche- und Bademodenlabel. Nachdem die Beauty in den vergangenen Jahren die Marke selbst repräsentierte, gibt sie das Zepter offiziell weiter. Insgesamt 30 Kandidatinnen standen für sie und ihr Team zur Auswahl – doch nur acht schaffen es in die nächste Sendung. Diese Schönheiten konnten sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen!

Bei acht Mädels wusste Sylvie beim ersten Casting sofort: Sie haben das Potenzial zum Sieg. Deswegen schickte sie Mona, Melissa Minh, Tahnee, Julia, Daria, Sarah, Susanna und Mirjana direkt eine Runde weiter. Von den Wackelkandidatinnen ergänzten dann Graziella und Alina Sylvies Girls-Squad. Nach dem Einzug in die Model-WG mussten sich die Damen dann direkt ihrer ersten Aufgabe stellen: einem Shooting auf einem Hamburger Schiff. Besonders überzeugen konnte dabei Susanna. Und genau diese Leistung verschaffte ihr auch als Erste den Einzug in die nächste Runde. Doch auch Graziella, Melissa Minh, Tahnee, Mirjana, Alina, Julia B. und Sarah haben Grund zur Freude – sie alle kämpfen nächste Woche weiter um ihren Traum.

Bei Mona und Daria war die Enttäuschung nach ihrem Rausschmiss natürlich groß. Während sich die anderen Mädels freuten, mussten sie sich ihre Wunden lecken. Immerhin müssen sie sich somit in der kommenden Woche nicht dem nervenaufreibenden Make-over stellen.

MG RTL D / Sebastian Geyer Susanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Melissa Minh, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Model"

MG RTL D / Sebastian Geyer Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Alina, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia B., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"



