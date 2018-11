Wird Daniela Büchner (40) trotz des Verlustes ihres Ehemanns in den TV-Busch ziehen? Seit vergangenem Samstag steht das Leben der Blondine Kopf: Völlig überraschend war ihr Mann Jens Büchner (✝49) an Lungenkrebs gestorben. Nur kurz vor dem Ableben des Kult-Auswanderers hatte Bild die 40-Jährige noch als heiße Kandidatin für das kommende Dschungelcamp gehandelt – doch wird Daniela das Format trotz ihres Schicksalsschlags durchziehen? "Eigentlich hat sie sich so sehr auf die Teilnahme an der Dschungelshow gefreut. [...] Doch darf unter diesen Umständen kaum mit einer Teilnahme zu rechnen sein", erklärte Reporter Ingo Wohlfeil.

