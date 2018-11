Herzogin Meghan (37) ist im Knuddel-Modus! Die Frau von Prinz Harry (34) zeigt sich gerne volksnah. Bei einem Auftritt am Mittwoch umarmte die ehemalige Schauspielerin eine Frau in London sogar ganz innig! Die herzliche Begrüßung fand bei Meghans Besuch der Hubb Gemeindeküche in Nord-Kensington statt. Nach dem verheerenden Brand des Grenfell Towers versorgten etliche freiwillige Köche die Betroffenen des Flammen-Unglücks – auch Meghan war unter den Helfern! Wie die liebevolle Umarmung andeutet, hat die Bald-Mama bei ihrem Einsatz anscheinend Freunde gefunden!

James Whatling / MEGA Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de