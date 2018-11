Na, sitzt bald auch Rebecca Mir (26) hinter einem Jury-Pult? Seit einiger Zeit steht fest: Bei Germany's next Topmodel wird es keine feste Jury mehr geben. Die Beurteiler neben Heidi Klum (45) wechseln Sendung für Sendung. Da wäre es durchaus denkbar, dass die Modelmama auch mal eine ehemalige Kandidatin mit ins Boot holt. Promiflash traf Ex-Teilnehmerin Rebecca nun auf der diesjährigen Bambi-Verleihung. Die schöne Brünette belegte in der sechsten Staffel den zweiten Platz in der Castingshow – und wäre damit doch eigentlich die ideale Besetzung, oder? "Ach, ich würde nicht Nein sagen, aber ich freue mich auch immer aufs Finale, wenn ich dann backstage moderieren und die Mädels immer kennenlernen darf", verriet die Moderatorin im Interview.

