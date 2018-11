Krätze-Darsteller Marcel Maurice Neue (29) ist vergeben! Aber welche Lady lässt das Herz des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Stars höher schlagen? Nachdem er in der Serie immer wieder mit der Figur Emmi angebandelt war, fragten sich die Fans, ob auch privat was bei Marcel und seiner Set-Kollegin Denise Duck geht. Im Promiflash-Interview auf dem Kiss Cup 2018 in Berlin klärte der 29-Jährige nun auf: "Ich kann nur dazu sagen, es ist alles nur gespielt." Aber wer ist denn dann die Glückliche? Marcel wollte nur so viel verraten: "Ich habe eine sehr wunderschöne Frau an meiner Seite."

