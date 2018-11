Fällt Sylvies Dessous Models bei den Zuschauern etwa durch? In ihrer neuen Castingshow geht Sylvie Meis (40) insgesamt 30 Kandidatinnen an die Wäsche – doch nur eine kann das Gesicht ihrer neuen Unterwäschekollektion werden. Am Mittwochabend flimmerte das Format zum allerersten Mal über die deutschen Mattscheiben – mit einer Resonanz, die zu wünschen übrig lässt. Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage zeigt eindeutig: Die Niederländerin landete einen Fehlstart! Während 72,7 Prozent der Teilnehmer mit 2.693 Stimmen (Stand: 22. November, 09:06 Uhr) am liebsten wieder abgeschaltet hätten, entpuppten sich nur 27,3 (1.012 Stimmen) als Fans der Sendung. Ob die 40-Jährige das Publikum wohl in der kommenden Woche für sich gewinnen kann?

