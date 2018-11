Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) gehören bekanntlich zu den bestgekleideten Frauen Großbritanniens. Am Mittwoch entzückten die Fashionistas des Königshofs die britische Metropole London sogar mit nahezu identischen Looks: Beide entschieden sich für ein herbstliches Dunkelrot – Meghan trug ein Kleid, während Kate in einer Blazer-Rock-Kombination überzeugte. Aber auch was das restliche Outfit anging, hatten die Schwippschwägerinnen offenbar denselben Geschmack. Beide kombinierten dazu schwarze Strumpfhosen, hohe Schuhe und hatten ihre Haare zu Zöpfen geflochten!

