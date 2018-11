Was Victoria Beckham (44) trägt, ist Trend – wenn dieses Motto gilt, dürften Nippelblitzer in diesem Winter wieder modisch sein! Als Designerin zeigt sich die Frau von David Beckham (43) stets in den heißesten Looks und bis aufs kleinste Detail durchgestylt. Bei einem Meet and Greet in London schien die vierfache Mutter nun aber ein Kleidungsstück vergessen zu haben – denn durch ihren roten Pullover zeichneten sich ganz deutlich die Brustwarzen der 44-Jährigen ab! Ob das wirklich Absicht war?

