Seit Dezember 2017 gibt es Hanna (22) und Jörn Schlönvoigt (32) nur noch mit schnuckeligem Anhang: Ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Delia, machte ihr Liebesglück perfekt. Wie es zurzeit wohl mit Date-Nights aussieht? Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung des Christmas Gardens in Berlin verrät die Neu-Mama: "Wir haben eigentlich von Geburt an gesagt, wir wollen mindestens einen Tag in der Woche haben, wo wir nur wir zwei sind." Das klappe ehrlicherweise zwar nicht jede Woche, aber wenn, dann sitten Oma und Opa Delia nur allzu gerne!

