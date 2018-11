Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) lernten sich vor zwei Jahren bei der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und lieben. Auch in diesem Jahr suchen alleinstehende Stars und Normalos mal wieder nach heißen Flirts – die dritte Staffel findet allerdings nicht wie bisher auf einer einsamen Insel statt, sondern auf einem Boot. Ein Riesenfehler, wie die Turteltauben von 2016 im Promiflash-Interview kurz vor ihrer Europa-Reise finden: "Wir haben die erste Folge tatsächlich gesehen und fanden es schade, dass es auf einem Boot ist statt auf einer einsamen Insel, was der Idee von 'Adam sucht Eva' viel näher kommt, dass man wirklich an einem abgelegenen Ort sich trifft." Die aktuellen Teilnehmer hätten mit Alkohol, Knabberzeug und Spielen einfach zu viel Ablenkung.

