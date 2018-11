Klaudia Giez (22) redet Klartext! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bleib den Zuschauern durch ihre laute, verrückte und vor allem witzige Art im Gedächtnis und baute sich dadurch eine große Reichweite auf. Die nutzt sie nun aber auch, um über ernste Themen aufzuklären. In ihrer Instagram-Story verriet sie jetzt, dass sie in einem Shoppingcenter vor zwei Jahren eine gruselige Erfahrung mit sexueller Belästigung machen musste. Sie wurde von einem Mann verfolgt: "Dann bin ich halt raus aus dem Laden gegangen. Und dann bin ich halt irgendwie links gegangen und dann spüre ich auf einmal etwas an meinem Po, ich hatte einen Rock an."

