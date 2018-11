Daniela Büchner (40) will auch nach dem Tod ihres Mannes dessen Vermächtnis weiterführen! Erst am vergangenen Wochenende war Schlagersänger Jens Büchner (✝49) völlig unerwartet an Lungenkrebs gestorben. Nach dem plötzlichen Ableben des Goodbye Deutschland-Stars steht seine Witwe nun vor zahlreichen schweren Entscheidungen, so auch der Frage nach ihrem zukünftigen Wohnort. Denn Daniela war nur für ihren Liebsten nach Mallorca gezogen – und will Jens' Traum dort weiterleben: "Danni wird Mallorca nicht verlassen!", bestätigte ihr Manager nun gegenüber Bild.

