Scheiterten Paris Hiltons (37) Beziehungen etwa wirklich im Bett? Am Montag sorgte die berühmte Hotelerbin erneut für große Schlagzeilen: Nach nur knapp zehn Monaten soll die kultige Blondine die Verlobung zu Schauspieler Chris Zylka (33) gelöst haben. Bereits zum dritten Mal hatte Paris den alles versprechenden Klunker am Finger getragen: 2003 soll schon Model Jason Shaw um ihre Hand angehalten haben, 2005 wollte Milliardärssohn Paris Latsis sie zur Frau nehmen. Alle Verlobungen gingen in die Brüche – doch lag es wirklich am schlechten Sexleben?

Das vermutete nun zumindest Moderatorin Wendy Williams (54) in ihrer Talk-Sendung The Wendy Williams Show: "Es ist das dritte Mal, dass sie verlobt war und es gelöst hat. Drei verschiedene Männer... Ich denke, sie liebt sich selbst mehr, als sie jemals einen Mann lieben könnte. Vielleicht ist sie schlecht im Bett?" Zu der anzüglichen Vermutung fügte die 54-Jährige ernster hinzu: "Wisst ihr, ich liebe Paris, sie ist eine sehr nette Person. Aber es gibt einfach Frauen, die schön sind und alles haben, aber irgendwie geschädigt sind. Ich glaube, sie ist geschädigt!"

Dass es in der Liebe der jetzt Ex-Turteltauben an Passion mangelte, deutete auch der Heiratsantrag im Januar schon an – denn der wirkte alles andere als leidenschaftlich! Wie für einen Film geplant, war Chris vor Paris auf die Knie gegangen, die wenig spontan und eher gehemmt reagiert hatte.

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Getty Images Moderatorin Wendy Williams in New York

Instagram / parishilton Paris Hilton und Chris Zylka bei ihrer Verlobung

