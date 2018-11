Josephine Welsch nimmt jetzt schon ganz klare Veränderungen an ihrem Sohnemann wahr! Seit Ende Oktober schweben die Schauspielerin und ihr Partner Robert Dallmann im absoluten Elternhimmel: Ihr erstes gemeinsames Kind erblickte das Licht der Welt. Seither hält die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Follower nur zu gerne mit süßen Familienschnappschüssen auf dem Laufenden. In ihrer Instagram-Story verriet sie ihren Fans jetzt aber auch, welche Wesensentwicklungen sie beim Baby feststellen kann. Ihr Nachwuchs ist aktuell ein kleines Muttersöhnchen: "Aber ich muss ein bisschen aufpassen, er mutiert zu einem kleinen Wesen, was nicht ohne Mama schlafen kann."

Instagram / josephine_welsch Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de