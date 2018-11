Daniela Katzenberger (32) hat keine Angst vor dem Winterspeck! Aus ihrem gelegentlichen Figur-Frust macht die Katze absolut keinen Hehl. Immer wieder sah man die Kult-Blondine in der Vergangenheit für einen knackigen Body im Fitnessstudio schwitzen. Doch wie handhabt Daniela ihre ständigen Diät-Pläne in der Schlemmerzeit schlechthin? Promiflash hakte auf der McDonald's Benefiz Gala 2018 mal nach: "Dieses Weihnachten, das ist schön, aber danach siehste halt aus wie ein Elefant. Aber ich finde, das ist auch so eine Zeit, die ist es wert, dass man fett davon wird."

