Neele Bronst (22) legte sich erneut unters Messer – und ließ sich die Brüste vergrößern! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel hat sich die Hamburgerin optisch deutlich verändert: Erst zuletzt hatte die Influencerin den Beauty-Doc aufgesucht und sich die Lippen aufpumpen lassen. Die üppigen Lip-Filler sind jedoch nicht Neeles letzter Eingriff – denn die 22-Jährige schlüpfte nun erneut in den OP-Kittel und gönnte sich eine Brustvergrößerung. Die Nebenwirkungen sind jedoch nicht ohne: "In der Brust hab ich so Schmerzen, die kann man mit einem richtig starken Muskelkater vergleichen, sodass ich meine Arme nicht heben kann. Aber die Schmerzen, die ich im Rücken habe, die quälen einen!", erklärte sie nun auf Instagram.

Instagram / neelejay Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de