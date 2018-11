Hat sich die riesige Community auch auf Pamela Reifs (22) Arbeitsweise ausgewirkt? Seit sechs Jahren verzaubert die Fitness-Bloggerin ihre Follower mit Tipps und Clips für einen durchtrainierten Körper – und zieht damit ebenfalls stetig neue Instagram-User in ihren Bann. Kein Wunder also, dass Pamela vor wenigen Tagen einen riesigen Meilenstein in ihrer Karriere erreichte: Sie knackte die Marke von vier Millionen Abonnenten! Promiflash traf die Influencerin wenig später bei der Bambi-Verleihung und hakte mal nach, ob sich so eine große Reichweite auch auf die Art der Postings auswirkt: "Ja, man wird sich der Verantwortung und natürlich auch der Reichweite bewusst. Ich weiß, dass die Sachen, die ich poste, nicht nur für meine zehn Freunde sind, sondern für ganz viele Augen plötzlich sichtbar", plauderte die Beauty aus.

