Cardi B (26) hat so richtig die Spendierhosen an: Kurz vor Weihnachten kaufte die Musikerin ihrer Mutter ein luxuriöses Haus in New York, wie sie in einem Instagram-Video verriet. Warum jetzt? 2018 lief für die 26-Jährige SO gut, dass sie sich es jetzt einfach leisten kann. Neben zwei Nummer-eins-Hits gewann Cardi nämlich auch noch eine Vielzahl renommierter Awards. "Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Letztes Jahr wollte ich meiner Mama unbedingt ein Zuhause kaufen, aber ich konnte mir nur ein Haus für 600.000 Dollar leisten. Also habe ich gewartet und gewartet, bis ich mir ein Traumhaus leisten konnte. Das habe ich jetzt gekauft", schwärmte sie, während sie ihren Followern die vielen Räume des Palasts zeigte.

