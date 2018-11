In diesem Post von Ariana Grande (25) steckt wahrscheinlich eine Menge Schmerz! Die Sängerin machte im Mai nach zwei Jahren Beziehung mit Mac Miller (✝26) Schluss. Wenig später verkündete sie ihre Verlobung mit Pete Davidson (25). Ihr Ex-Partner versank daraufhin wohl immer tiefer in seiner Drogensucht und verstarb im September an einer versehentlich herbeigeführten Überdosis. Jetzt teilte die berühmte Zopfträgerin in ihrer Instagram-Story einen Throwback-Moment vom vergangenen Thanksgiving mit dem Rapper und schrieb dazu: "Du wirst sehr vermisst!"

Splash News; Instagram / arianagrande Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de