Lena Gercke (30) lacht ihre Schmerzen einfach weg! Vor Kurzem ließ sich die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2006 ein Piercing stechen: Sie erfüllte sich den Traum vom zweiten Ohrloch. In ihrer Instagram-Story dokumentierte sie den Prozess für ihre Fans – Schritt für Schritt. Dabei schlug sie sich wacker: Statt kullernder Tränen brach die blonde Beauty in schallendes Gelächter aus."Es fühlt sich an, als hätte ich mir mein Ohr in der Tür eingeklemmt", beschrieb die 30-Jährige das Gefühl.

Collage: Getty Images; Instagram-Story Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de