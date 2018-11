Seit ganz genau 50 Tagen ist Bibi Claßens (25) Söhnchen nun schon auf der Welt. In dieser kurzen Zeit hat der Mini-Claßen schon für ordentlich Wirbel im Netz gesorgt. In seinen ersten Lebenstagen gab es für Bibis Fans nämlich kein anderes Thema mehr, als der Name des YouTube-Nachwuchses. Zur Debatte standen Babynamen wie Monte, Severin und sogar Bibert. Bisher hat die junge Mutter noch nichts verraten – und ihren Followern scheint das mittlerweile auch egal zu sein.

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de