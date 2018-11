Dieser Moment wird Rocco Stark (32) wohl immer in Erinnerung bleiben! Völlig überraschend gaben sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (62) und seine Liebste Nathalie im Juni dieses Jahres das Eheversprechen auf Schloss Bothmer bei Boltenhagen. Auch fast ein halbes Jahr später denkt Rocco noch gerne an den schönsten Tag in seinem Leben zurück – im Promiflash-Interview verriet der Schauspieler jetzt den für ihn emotionalsten Part der Zeremonie: “Und dann kam der Geiger und hat angefangen, zu spielen. Und dann kam sie so rein und vorneweg natürlich Amelia mit ihren Blumen, die sie dann auch streuen durfte. Das war schon echt einer der schönsten Momente überhaupt.”

