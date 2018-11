Der Deutschrap-Star Capital Bra (24) surft gerade auf einer Mega-Erfolgswelle: Jede Single, die der gebürtige Russe 2018 auf den Markt gebracht hat, landete auf den obersten Chart-Rängen. Insgesamt sechs Mal schaffte es Capi sogar, mit seinen Songs auf Platz eins zu landen. Doch trotz tausender Klicks und Aufrufe gefällt seine Musik natürlich nicht jedem. Vor allem seine provokanten Texte stoßen Hatern immer mal wieder sauer auf. Was er zu solchen Kritikern sagt, hat Capital im Promiflash-Interview verraten: "Die sollen sich f*cken. Nein, was soll ich sagen: Manchen gefällt es, manchen nicht. Aber wir versuchen sie zu überzeugen, dass die Musik halt einfach am krassesten ist", erklärte er.

