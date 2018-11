Am 22. November ließ es sich der Kardashian-Jenner-Klan so richtig gut gehen. Gemeinsam feierten Kendall Jenner (23), Kim Kardashian (38) und Co. Thanksgiving – und zwar mit all ihren Liebsten. Besonders Schwester Kourtney (39) schien die gemeinsame Zeit sehr zu genießen. Zu einem Pic mit ihrem Ex Scott Disick (35) und ihren drei gemeinsamen Kindern schrieb Kourtney: "Ich bin heute Morgen aufgewacht – im Bett mit meinen Kindern, im selben Haus wie meine Schwestern, meine Brüder, dem Vater meiner Kinder, meine Mutter, meine Oma, meine Nichten und mein Neffe. Ich bin mehr als dankbar." Nur eine Sis fehlte in der Runde: Khloe (34) feierte allein mit ihrem Freund Tristan Thompson (27) und Töchterchen True.

