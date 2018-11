Diese krasse Style-Revolution legt Herzogin Meghan (37) in den vergangenen Monaten hin! Seit ihrer Verbindung mit Prinz Harry (34) gilt die ehemalige Schauspielerin als absolute Fashionista am britischen Königshof. Egal wo die Beauty auftaucht – es sind stets alle Blicke auf die werdende Mama gerichtet. Dabei fällt jedoch auf: Meghans Stil hat sich seit ihrer Verlobungsbekanntgabe deutlich verändert. Während sie sich langsam an die Modeetikette von Queen Elizabeth II. (92) gewöhnt, werden ihre Looks immer royaler!

