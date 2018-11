Mark Forster (34) surft aktuell auf einer Erfolgswelle! Mit TV-Shows wie Sing meinen Song oder The Voice of Germany mauserte er sich in den vergangenen Monaten nicht nur zum Publikumsliebling, sondern landete auch einen Charthit nach dem anderen. Daher wurde der Sänger vergangene Woche auch mit einem Bambi ausgezeichnet. Die anwesenden Promis waren davon überhaupt nicht überrascht und outeten sich im Promiflash-Interview als Fans. "Mit dem, was er sagt und mit dem was er macht, erreicht er die Menschen. Ich finde seine Musik auch mega", schwärmte zum Beispiel Roman Lochmann (19) von den Lochis von Marks Songs. Bei den Social-Media-Twins Lisa und Lena (16) punktete er hingegen vor allem mit seiner lockeren Art: "Er kommt sehr sympathisch und bodenständig rüber. Das ist toll!"

Andreas Rentz/Getty Images; ActionPress; Andreas Rentz/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de