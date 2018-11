Jens Büchners (✝49) älteste Tochter kann den Tod ihres Vaters einfach nicht begreifen. Am Samstagabend starb der Goodbye Deutschland-Kultauswanderer nach kurzer, schwerer Krankheit an seinem Krebsleiden. Bis zuletzt stand ihm seine Familie am Krankenbett in der mallorquinischen Klinik zur Seite. Jens ältester Spross Jenny Büchner, die Jens nur zehn Tage vor seinem Tod erneut zum Opa machte, verabschiedete sich fast genau vor einer Woche von ihrem geliebten Papa. Was nach seinem viel zu frühen Ableben bleibt, ist tiefe Trauer. "Seit einer Woche steht meine Welt still. Genau vor einer Woche habe ich dich das letzte Mal gesehen und konnte Abschied nehmen. Du hast mich ein letztes Mal umarmt und gesagt, dass du mich liebst. Du fehlst mir so", schrieb sie jetzt in einem emotionalen Post auf Instagram.

