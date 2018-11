Single-Ladys on Tour! Mittlerweile sind alle Love Island-Pärchen getrennt. Aber statt sich im Liebeskummer zu suhlen und Trübsal zu blasen, feiern die Beautys am vergangenen Wochenende lieber eine Reunion in Frankfurt. Auf ihrem Instagram-Account teilte Natascha Beil ein sexy Pic der Frauenrunde. Für eine gemeinsame Partynacht schmissen sich Joana, Tracy, Julia, Tascha und Jessi ordentlich in Schale."Meine Mädels, danke noch mal für den schönen Abend. Ich freue mich auf das nächste Treffen der Islander-Mädels", kommentierte die Friseurin das Gruppenbild.

