Hat Angelina Heger (26) Angst vor dem Winterspeck? Schon vor einigen Monaten überraschte die Ex-Bachelor-Kandidatin mit dem Traumkörper schlechthin: Sie entwickelte sich zu einer richtigen Sportskanone, ging dafür nicht nur reichlich trainieren, sondern stellte auch ihre Ernährung um. Doch nun steht Weihnachten quasi vor der Tür – und das bedeutet ja oftmals deftiges Essen und jede Menge Naschereien. Kann die Blondine da überhaupt widerstehen? Promiflash hakte mal nach, wie Angelinas Plan in Sachen Weihnachtsschlemmerei aussieht: "Also ich werde gucken, dass ich da so ein bisschen die Balance halten kann, um zu naschen, aber auch zu trainieren, und die anderen Tage gut zu essen, das heißt gesund zu essen."

