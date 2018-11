Channing Tatum (38) genießt die Papa-Tochter-Zeit mit seiner kleinen Everly! Seit der Trennung des Schauspielers von Ehefrau Jenna Dewan (37) scheinen der Muskelprotz und sein Nachwuchs noch enger zusammengewachsen zu sein: Abenteuer-Urlaub im Grand Canyon oder Konzertbesuch bei Papis neuer Freundin – für die Bespaßung seines Töchterchens denkt der "Magic Mike"-Hottie sich immer wieder etwas Neues aus. Kurz vor dem großen Thanksgiving-Feiertag ging es für das Duo nun nach Disneyland, wo in der pinken Achterbahn besonders Channing einen witzigen Anblick bot!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen den 38-Jährigen jetzt gemeinsam mit der Fünfjährigen in dem beliebten Freizeitpark. Während die kleine Brünette sich zu diesem besonderen Anlass in ihr schönstes Prinzessinnenkleid geschmissen hatte, war Channing in einer Combi aus Schlabberhose und T-Shirt eher leger unterwegs. Sein Outfit lässt aber keinesfalls auf mangelnde Begeisterungsfähigkeit schließen: Während der Fahrt in einer pastellfarbenen Mini-Achterbahn schien seinem Lachen nach zu urteilen auch der Filmstar seinen Spaß zu haben!

Ob Channing sein Töchterchen mit diesem Ausflug vom anstehenden Erntedankfest ablenken wollte? Schließlich feiert die kleine Familie in diesem Jahr zum ersten Mal getrennt – denn wie Jenna zuletzt gegenüber Access verraten hatte, wolle sie den Feiertag am Strand verbringen. Ob die Tänzerin diese Pläne verwirklichte, ist jedoch nicht bekannt.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Snorlax/ Marksman/ MEGA Channing Tatum mit seiner Tochter Everly im Disneyland

Splash News Jenna Dewan bei der Variety Women In Film-Eröffnung in Los Angeles

