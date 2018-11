Ab sofort können alle die Fashion-Highlights von Jorge Gonzalez (51) auf professionellen Fotografien bewundern. Am vergangenen Donnerstag fand in den Capitis Studios in Berlin die Vernissage zu seiner Ausstellung "Proyecto Habana" statt. Promiflash erklärte der Let's Dance-Juror, wie er auf die Idee für das Projekt kam: "Ich habe einfach gedacht, es wäre so schön, einmal eine Ausstellung zu machen, weil ich glaube, dass alle diese Outfits wie Kunst sind." Dann habe er sich mit dem Starfotografen Anatol Kotte in Verbindung gesetzt und ist gemeinsam mit ihm für ein Shooting in seine Heimat Kuba gereist.

