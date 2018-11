Für Jens Büchners (✝49) Freunde ist sein Tod immer noch unbegreiflich! Vergangenen Samstag starb der Goodbye Deutschland-Star an Lungenkrebs. Wie sein Manager verriet, wollte der 49-Jährige niemandem zur Last fallen und sprach deshalb nicht über die tükische Krankheit, die ihn letztlich das Leben kostete. Einer guten Freundin vertraute sich der 49-Jährige dennoch an: Marion Paff alias Krümel. "Ich habe Mitte Oktober durch Jens erfahren, dass man einen sechs Zentimeter großen Schatten auf seiner Lunge entdeckt hat. Allerdings musste er sich noch Untersuchungen unterziehen, um ein endgültiges Ergebnis zu bekommen", enthüllte die Gastrobetreiberin im Interview mit Bunte.

