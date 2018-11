Serien-Star Cheryl Shepard (52) ist seit zwölf Jahren verheiratet – und zwar mit Schauspieler Nikolaus Okonkwo. Ihr Liebesgeheimnis? Sie führen eine offene Ehe! Für beide ist Fremdgehen überhaupt kein Problem – aber hat die 52-Jährige keine Angst, dass sie sich in einen anderen Mann verlieben könnte oder ihr Gatte in eine andere Frau? "Es kann alles passieren und es kann auch kompliziert werden, aber so ist das Leben nun mal. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig", erzählte die ehemalige Rote Rosen-Darstellerin gegenüber Promiflash beim Leipziger Opernball 2018.

